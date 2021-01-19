Фонд в поддержку "Северного потока - 2" официально учредили в Германии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Экологический фонд, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта "Северный поток - 2", официально учрежден в Германии. Об этом сообщил министр энергетики земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель в опубликованном во вторник интервью газете Schweriner Volkszeitung.

Политик отметил, что служба по надзору за фондами в министерстве юстиции признала правоспособность новой организации. "Тем самым фонд учрежден и сейчас ведет свою собственную жизнь", - сообщил Пегель.

7 января парламент (ландтаг) Мекленбурга - Передней Померании большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства по учреждению экологического фонда "Защита климата и окружающей среды MV". Согласно описанию, текст которого есть в распоряжении ТАСС, структура преследует 11 целей, так или иначе связанных с зеленой энергетикой и добычей экологически чистых энергоносителей. Последним пунктом в перечне значится «вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". Несколько немецких политиков, прежде всего из партии "Зеленые", подвергли резкой критике создание фонда и утверждал, что региональные власти действуют в интересах Москвы и "Газпрома".

В Nord Stream 2 AG ранее сообщили, что последующая эксплуатация газотранспортной системы "Северный поток - 2" будет осуществляться через эту компанию.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.