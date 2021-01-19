Мосбиржа предупредила о росте числа мошеннических схем с использованием ее бренда

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Случаи использования злоумышленниками имени Московской биржи в мошеннических целях участились на фоне роста интереса российских граждан к инвестициям на фондовом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки, добавив, что если год назад на горячую линию биржи по противодействию мошенничеству поступало не более 3-5 обращений в неделю, то сейчас столько же случаев фиксируется ежедневно.

"Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются аналитиками или трейдерами Московской биржи и предлагают совершить инвестиции в акции российских и международных компаний под высокие проценты. Затем они пытаются получить у физического лица информацию о его банковских картах или просят провести платеж по своим реквизитам", - описал стандартную схему мошенничества директор департамента операционных рисков и информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов.

Московская биржа просит обратить внимание, что является инфраструктурной организацией и площадкой, на которой проводятся торги финансовыми инструментами. Биржа не продает и не покупает ценные бумаги, а также не оказывает соответствующие услуги физическим лицам, не занимается управлением инвестициями или портфелями ценных бумаг.

"Сотрудники биржи не обзванивают граждан, не могут просить данные платежных карт и не дают никаких инвестиционных рекомендаций. Для торговли на бирже физическим лицам необходимо обратиться в брокерскую компанию или в банк, имеющий лицензию Банка России, заключить с ними договор и открыть брокерский счет", - также пояснили там.

Мосбиржа также просит сообщать о случаях получения подозрительных звонков со стороны лиц, представляющихся сотрудниками торговой площадки. Для этого можно обратиться на горячую линию биржи по противодействию мошенничеству или по адресу fraud@moex.com.