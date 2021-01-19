Минфин прорабатывает возможную поддержку ВНХК, включая налоговые стимулы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Минфин совместно с ведомствами рассматривает вопрос о возможных мерах поддержки для проекта "Восточного нефтехимического комплекса" (ВНХК), включая меры налогового стимулирования, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минфин совместно с заинтересованными ведомствами, в соответствии с перечнем поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, рассматривает вопрос о возможных мерах господдержки для проекта ВНХК, включая меры налогового стимулирования. Предложения будут подготовлены в установленные сроки", - сообщили в пресс-службе Минфина.

На сайте Кремля 18 января было опубликовано поручение президента России Владимира Путина по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое утверждает поручение правительству рассмотреть совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" до 31 мая 2021 года меры поддержки "Восточного нефтехимического комплекса", а также изучить возможность обеспечения ВНХК природным газом из ресурсной базы "Газпрома".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 1 декабря на том же совещании предложил расширить перечень мер по стимулированию производства этана и СУГ (сжиженный углеводородный газ - прим. ТАСС). По его словам, это требуется в том числе для успешной реализации проекта ВНХК на Дальнем Востоке.

До этого Сечин во время доклада президенту РФ в августе говорил, что компания готова возобновить строительство ВНХК при фискальных условиях, обеспечивающих рентабельность проекта. Он указывал, что "Роснефть" временно отложила реализацию проекта из-за изменения налогового режима. По словам Сечина, компании нужна в этом вопросе стабильность, которая позволила бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет. Путин тогда поручил главе "Роснефти" оформить и представить предложения.

О ВНХК

"Роснефть" планировала построить нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Приморском крае в две очереди - нефтепереработка мощностью 12 млн т в год и нефтехимия мощностью 3,4 млн т в год. Изначально предполагалось, что для его реализации будет привлечена китайская компания ChemChina. Однако впоследствии "Роснефть" сообщала, что намерена определиться с партнером по ВНХК в течение двух лет, а к осени 2018 года - с окончательной конфигурацией проекта.