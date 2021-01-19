Казахстан может принять ответные меры на запрет поставок томатов в Россию

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Власти Казахстана не исключают принятия определенных мер в отношении российских товаров, если ситуация с ограничениями на ввоз в РФ томатов и перца из центральноазиатской республики не изменится. Об этом заявил во вторник министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

По словам главы ведомства, казахстанская сторона дважды поднимала этот вопрос на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и дважды направляла туда официальные обращения. "Если Москва не отменит своего решения, Казахстан готов вынести данный вопрос на обсуждение ближайшего Совета ЕЭК (29 января) и, если потребуется, инициировать его обсуждение на заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в городе Алматы. В крайнем случае Казахстан может пойти на введение ответных мер на российские товары. Благо, что правительство наделено такой компетенцией", - написал Султанов.

Он напомнил, что "в декабре Россия ввела ограничения на ввоз казахстанских томатов и перца под предлогом наличия в них "вируса коричневой морщинистости плодов". "Нам потребовалось три недели, чтобы провести масштабные исследования продукции и теплиц наших производителей Павлодарской, Актюбинской и Алматинской областей. Проверяли в нескольких казахстанских лабораториях (причем специально на российских тестах) и даже в Нидерландах. И нигде вирус обнаружен не был", - написал он на своей странице в Facebook.

Глава ведомства также отметил, что Россельхознадзор отменил свой запрет на импорт продукции товарищества с ограниченной ответственностью Greenhouse-Qaztomat из Павлодарской области. "Теперь ждем аналогичных решений по компаниям двух других регионов", - отметил Султанов.

По мнению министра, "Россия еще и нарушила нормативно-правовую базу Евразийского [экономического] союза (ЕАЭС)". "Дело в том, что вирус коричневой морщинистости плодов томата не входит в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. А значит, фитосанитарный контроль в принципе не должен проводиться на его наличие. И уж тем более Россельхознадзор был не вправе вводить какие-либо ограничения", - утверждает он.

Кроме того, Султанов подчеркнул, что подобные барьеры не должны иметь место во взаимной торговле стран ЕАЭС. "Единое экономическое пространство должно быть взаимовыгодно для всех игроков, а не становиться ареной "перетягивания канатов национальных интересов", - добавил министр.

Об ограничениях

Ввоз томатов и перцев из Павлодарской области Республики Казахстан запрещен с 16 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

В понедельник в Россельхознадзоре заявили, что с 19 января частично снимаются временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана, разрешаются поставки с одного из предприятий региона.