Бизнес ФРГ считает, что санкции против "Северного потока - 2" осложняют отношения с США

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Восточный комитет германской экономики (OAOEV) не удивлен решением администрации Дональда Трампа ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна", который задействован в строительстве газопровода "Северный поток - 2", но предупреждает о том, что они осложнят перезапуск в отношениях между Европой и США. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении председателя OAOEV Оливера Хермеса.

По словам Хермеса, решение о санкциях со стороны уходящей вашингтонской администрации было ожиданным. "Поэтому санкции США, направленные против дальнейшего строительства "Северного потока - 2", не удивляют", - отметил глава OAOEV.

"Они наряду с другими темами осложняют перезапуск трансатлантических отношений. И все же мы по-прежнему видим хорошую возможность для того, чтобы федеральное правительство ФРГ нашло вместе с новой администрацией Байдена решение, которое бы позволило в скором времени завершить строительство и начать эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2", - считает председатель OAOEV.

Повышение цен на газ

Восточный комитет германской экономики считает недальновидными попытки остановить реализацию проекта "Северный поток - 2" и предупреждает о том, что отказ от строительства трубопровода грозит повышением цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей.

"Если реализация "Северного потока - 2" будет остановлена, то следует, прежде всего, ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей. Только сильная, конкурентоспособная экономика в состоянии компенсировать значительные потери во время коронавирусного кризиса и реализовать амбициозные климатические цели в рамках Green Deal (программы ЕС по защите климата - прим. ТАСС)", - считает глава комитета.

Хермес указал на то, что аргументы, к которым прибегают США и многие экологические активисты, противоречивы. "Если поставки газа из России прекратятся, то газоснабжение будет обеспечиваться посредством импорта СПГ. Однако импорт американского газа, добытого методом фрекинга, обошелся бы существенно дороже, и это было вреднее для окружающей среды", - пояснил глава OAOEV.