"Металлоинвест" снизил ставку по кредиту в $100 млн за счет улучшения ESG-рейтинга

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Металлоинвест" снизил процентную ставку по линии "зеленого" финансирования ИНГ Банка на $100 млн за счет улучшения оценки в ESG-рейтинге EcoVadis, говорится в сообщении компании.

"Новая оценка ESG-рейтинга компании, присвоенная EcoVadis на уровне 65 баллов, отражает существенный прогресс "Металлоинвеста" в этой области и позволяет нам снизить процентную ставку по линии "зеленого" финансирования, открытой в банке ИНГ", - сообщил глава компании Назим Эфендиев, слова которого приводятся в сообщении.

Рейтинг компании был улучшен на 5 баллов - до 65 баллов, что является рекордным единовременным приростом с момента получения дебютного рейтинга в 2018 году, отмечает "Металлоинвест". Это позволило компании войти в топ 7% лучших в мире согласно данному рейтингу.

Ранее в 2020 году "Металлоинвест" заключил дополнительные соглашения с ИНГ Банком о продлении на три года срока действия двух кредитных линий на общую сумму $200 млн. Процентная ставка по одной из линий на $100 млн была привязана к рейтингу EcoVadis.

"Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на мировом рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 14 млрд т. Холдинг объединяет Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и "Уральскую сталь".