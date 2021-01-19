На Ставрополье станут выращивать в теплицах ежевику, голубику и малину

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Проект по круглогодичному выращиванию ежевики, голубики и малины в теплицах реализуют на Ставрополье в 2021 году. Прогнозируемый сбор ягод составит 700 тонн в год, сообщили журналистам во вторник в краевом Минсельхозе.

"На Ставрополье впервые планируют к высадке в теплицах саженцы ежевики, голубики и малины. В регионе реализуется вторая очередь строительства ягодного кластера - политуннели площадью 12 га, из которых 5 га планируется отвести под выращивание клубники, а 7 га - под высадку саженцев ежевики, голубики и малины. Ожидаемый сбор урожая составит 700 тонн ягодной продукции в год, а время первой посадки назначено на апрель 2021 года", - говорится в сообщении.

Проект является второй очередью создания "Мультиягодного агропарка" в Предгорном районе Ставрополья. Стоимость новой очереди составляет порядка 611 млн рублей, к работе будут привлечены около 200 специалистов.

"Мы закупили саженцы ежевики, голубики и малины с расчетом того, чтобы закрыть свои потребности в производстве ягоды на целый год. Сейчас они находятся на специализированных холодильных складах в Нидерландах, и как только мы подготовим тепличные блоки под высадку, то их доставят в Россию", - приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "Вкус Ставрополья" Анны Андреевой.

Проект "Мультиягодного агропарка" предусматривает создание 30 га теплиц для выращивания ежевики, клубники, голубики и малины. Ежегодно планируется производить до 1,6 тыс. ягод в год. На первом этапе реализации в Предгорном районе были созданы 6 га теплиц для выращивания клубники.