"Почта России" снизила с 10% до 4% долю неполученных заказов с Aliexpress

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Почта России" снизила с 10% до 4% количество возвратов и неполученных заказов из онлайн-магазина Aliexpress. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе почтового оператора.

"Мы сделали очень серьезную работу по IT-интеграции с нашим крупнейшим партнером - с AliExpress. Она позволила нам, например, снизить с 10% до 4% число возвратов и неполученных посылок (пользователь не забрал, посылка не дошла или долго шла - прим. ТАСС), а это критичный показатель. Мы уточнили все данные о клиенте, улучшили информирование, и это же касается снижения количества потерь и задержек", - сообщили в пресс-службе "Почты России".

В пресс-службе "AliExpress Россия" сообщили, что компании являются стратегическими партнерами. "Благодаря нашему взаимодействию количество неполученных заказов существенно сократилось. В данном случае под неполученными заказами мы подразумеваем те посылки, которые долго шли, либо которые не попали к пользователю по каким-то причинам", - пояснили в компании.