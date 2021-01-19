Стоимость бензина АИ-92 на АЗС в России за прошлую неделю выросла на 5 копеек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Розничная стоимость бензина на автозаправочных станциях в России за неделю с 10 по 17 января выросла на 0,11% или на 5 копеек за литр для АИ-92 по сравнению с предыдущей неделей - до 44,03 рубля. Об этом говорится в сообщении центрального диспетчерского управления ТЭК России.

Средние цены в целом по Российской Федерации выросли на все виды нефтепродуктов. На АИ-95 она увеличилась на 0,13% (+6 копеек), до 47,36 рубля за литр, на зимнее дизельное топливо на 0,02% (+1 копейка), до 49,00 рублей за литр, на летнее дизельное топливо летнее на 0,24% (+11 копеек), до 46,90 рубля за литр.

"По отношению к 17 января 2020 года средняя цена на бензин АИ-92 выросла на 2,37% (+1,02 рубля/литр), на АИ-95 - на 2,87% (+1,32 рубля/литр), на дизельное топливо зимнее - на 1,60% (0,77 рубля/литр), на дизельное топливо летнее - на 1,32% (+0,61 рубля/литр)", - говорится в сообщении.

С начала года средняя цена в России на автобензин АИ-92 увеличилась на 0,14%, на АИ-95 - на 0,13%, на зимнее дизельное топливо - на 0,04%, на летнее дизельное топливо - на 0,24%.

Вице-премьер Александр Новак и Минэнерго России неоднократно ранее говорили, что в этом году не стоит ждать роста цены на бензин выше инфляции из-за работы демпфирующего механизма.