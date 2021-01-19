ЦБ сохранил прогноз профицита ликвидности банков России в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. ЦБ сохранил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ по итогам 2021 года на уровне 0,7-1,3 трлн рублей, следует из материалов регулятора.

Структурный профицит ликвидности означает, что излишки денег, которые банки размещают на депозитах и корсчетах ЦБ, больше, чем средства, которые они занимают у регулятора. При дефиците ликвидности банки, наоборот, привлекают для своих операций у ЦБ больше, чем хранят на его депозитах.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года сохранен на уровне 0,7-1,3 трлн рублей. Этот прогноз учитывает предпосылку о постепенном возврате в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии. Этот процесс может быть растянут на ближайшие несколько лет", - говорится в материалах ЦБ. На начало января профицит ликвидности российских банков составил 0,2 трлн рублей, что на 0,1 трлн рублей ниже показателя на начало декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ ожидает профицита ликвидности банковского сектора порядка 1 трлн рублей на конец 2020 года. В предыдущие два года до начала пандемии структурный профицит колебался в диапазоне 2-3 трлн рублей.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина также отмечала, что ЦБ не ожидает перехода российского банковского сектора к дефициту ликвидности в ближайшие годы.