В Еврокомиссии заявили, что ЕС усилит роль евро как мировой резервной валюты

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) усилит роль евро как мировой резервной валюты по отношению к доллару, включая создание деноминированных в евро активов, эмиссию специальных евробондов, создание цифрового евро, стимулирование более широкого использования евро странами-партнерами. Об этом говорится в опубликованной во вторник Еврокомиссией (ЕК) Стратегии по повышению открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы ЕС.

"Евросоюзу необходимо продвигать более сильную международную роль евро, стимулируя страны-партнеры расширять его использование, поддерживая создание деноминированных в евро активов и инструментов и укрепляя статус евро в качестве мировой резервной валюты", - говорится в документе.