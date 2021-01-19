Швейцарская страховая компания прекратила работу по "Северному потоку - 2"

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Швейцарская компания Zurich Insurance Group прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в связи с проектом строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель компании Томас Баер.

"[Компания] Цюрих отдает наивысший приоритет соблюдению экономических санкций, в том числе по законодательству США. Мы находились в тесном контакте с Государственным департаментом США относительно обсуждения санкций по "Северному потоку - 2" и мы прекратили все наше [страховое] покрытие, которое подпадает под санкции", - отметил он.

Речь идет о санкциях, предусмотренных в военном бюджете США на 2021 финансовый год.

Как отметил Баер, Zurich Insurance Group "не считает, что она столкнется с какими-либо санкциями со стороны правительства США или какого-либо регулятора в связи с газопроводом "Северный поток - 2". Компания "продолжит тесно работать с Государственным департаментом и всеми другими регуляторами в мире в целях обеспечения соответствия всей <...> деятельности применяемым законам и правилам", заключил представитель.

О проекте

"Газпром" совместно с европейскими партнерами реализует проект строительства "Северного потока - 2". Он предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 года работы по укладке трубы были приостановлены так как швейцарская Allseas отказалась из-за возможных санкций со стороны США.

"Газпром" тем временем рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки, отмечая что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.