Биржевые индексы в США выросли в канун инаугурации Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии во вторник продемонстрировали уверенный рост в канун инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones вырос на 230,00 пункта (+0,75%), до уровня 31 044,86. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 29,67 пункта (+0,79%), до отметки 3 797,36. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 133,09 пункта (+1,02%), до 13 131,59. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов выросла на 0,57%, до $52,68 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото поднялась на 0,25%, до $1 834,90 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "нынешняя неделя началась для участников рынка на оптимистической ноте, поскольку быстрое распределение вакцины смягчило существовавшие у инвесторов опасения по поводу темпов распространения коронавируса".

По мнению руководителя департамента макро-стратегии компании Nordea Asset Management Себастьяна Гэли, на которого ссылается газета, менеджеры портфельных инвестиций сейчас сосредоточили внимание на том, удастся ли с помощью вакцинации справиться с мутирующим вирусом. "В целом, участники рынка склонны к тому, чтобы активно вкладываться в ценные бумаги, - отметил он. - Скептический настрой быстро улетучивается, и нынешняя ситуация указывает на то, что котировки могут значительно вырасти".