{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инаугурация Байдена

Биржевые индексы в США выросли в канун инаугурации Байдена

Индекс Dow Jones вырос до 31 044,86, индекс S&P 500 поднялся до 3 797,36. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос до отметки 13 131,59.

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии во вторник продемонстрировали уверенный рост в канун инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.

На эту тему
Присяга на фоне угроз. Приведет ли инаугурация Байдена к новым беспорядкам?

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones вырос на 230,00 пункта (+0,75%), до уровня 31 044,86. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 29,67 пункта (+0,79%), до отметки 3 797,36. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 133,09 пункта (+1,02%), до 13 131,59. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов выросла на 0,57%, до $52,68 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото поднялась на 0,25%, до $1 834,90 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "нынешняя неделя началась для участников рынка на оптимистической ноте, поскольку быстрое распределение вакцины смягчило существовавшие у инвесторов опасения по поводу темпов распространения коронавируса".

По мнению руководителя департамента макро-стратегии компании Nordea Asset Management Себастьяна Гэли, на которого ссылается газета, менеджеры портфельных инвестиций сейчас сосредоточили внимание на том, удастся ли с помощью вакцинации справиться с мутирующим вирусом. "В целом, участники рынка склонны к тому, чтобы активно вкладываться в ценные бумаги, - отметил он. - Скептический настрой быстро улетучивается, и нынешняя ситуация указывает на то, что котировки могут значительно вырасти".

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Инаугурация Байдена
Помпео заявил, что США рассмотрят дальнейшие санкционные меры против России
Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать с союзниками, чтобы "обеспечить наличие у Европы надежной, диверсифицированной сети энергоснабжения, которая не подрывает коллективную безопасность"
Читать полностью