Глава МЭА ожидает существенное восстановление спроса на нефть в этом году

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол выразил мнение, что в 2021 году будет наблюдаться существенное восстановление спроса на нефть и на другие энергоресурсы.

"Мы видим восстановление спроса. Конечно, пока слишком рано говорить, когда мы вернемся к уровням 2019 года, но есть некоторые очень благоприятные данные, - сказал он во вторник, выступая по видеосвязи в ходе организованного Атлантическим советом энергетического форума. - Один из примеров - Китай. Это первая страна, где мы видим экономическое восстановление после пандемии. Сегодня спрос на нефть в Китае выше, чем в прошлом году, и даже подходит к уровню 2019 года".

"Многие страны берут ситуацию под контроль, экономики начинают восстанавливаться, - отметил Бирол. - Мы ожидаем значительного восстановления в этом году в мире. Мы можем увидеть серьезное восстановление спроса на нефть, равно как и на другие энергоресурсы".