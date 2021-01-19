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Глава МЭА ожидает существенное восстановление спроса на нефть в этом году

Фатих Бирол отметил, что спрос на нефть в Китае выше, чем в прошлом году, и даже подходит к уровню 2019 года

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол выразил мнение, что в 2021 году будет наблюдаться существенное восстановление спроса на нефть и на другие энергоресурсы.

"Мы видим восстановление спроса. Конечно, пока слишком рано говорить, когда мы вернемся к уровням 2019 года, но есть некоторые очень благоприятные данные, - сказал он во вторник, выступая по видеосвязи в ходе организованного Атлантическим советом энергетического форума. - Один из примеров - Китай. Это первая страна, где мы видим экономическое восстановление после пандемии. Сегодня спрос на нефть в Китае выше, чем в прошлом году, и даже подходит к уровню 2019 года".

"Многие страны берут ситуацию под контроль, экономики начинают восстанавливаться, - отметил Бирол. - Мы ожидаем значительного восстановления в этом году в мире. Мы можем увидеть серьезное восстановление спроса на нефть, равно как и на другие энергоресурсы".

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