Правительство планирует повысить утилизационный сбор на легковые автомобили на 25%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство планирует повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса, - отмечается в пояснительной записке. - Дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику".

Так, базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тыс. до 187,5 тыс. рублей. При этом конкретные сроки повышения утильсбора в документе не указываются.

В последний раз ставки утилизационного сбора индексировались 1 января 2020 года. Так, для машин с объемом двигателя до 1 л они выросли на 46,1%, с объемом двигателя от 1 до 2 л - на 112,4%, с двигателем от 3,5 л - на 145%, а для транспортных средств массой от 12 т до 20 т - на 18,6%.

Реакция российских автопроизводителей

Крупнейшие российские автопроизводители, в числе которых "Автоваз", "Камаз" и "Группа ГАЗ", ранее поддержали повышение ставок утилизационного сбора в качестве меры, которая позволит увеличить объем финансирования программ стимулирования спроса на автомобили российского производства.

Речь в первую очередь идет о дополнительном финансировании госпрограмм льготного автокредитования и лизинга, на которые в 2021 году выделено 12,7 млрд рублей. Автоконцерны считают, что источником их допфинансирования могли бы служить средства, вырученные с повышенной ставки утилизационного сбора.

Ранее в ассоциации "Объединение автопроизводителей России" сообщили о рисках роста цен на автомобили российского производства на 3-8% в первом квартале 2021 года (связано с резким удорожанием цен на металлопродукцию). По их мнению, нивелировать проблему можно с помощью увеличения финансирования программ льготного автокредитования и лизинга.

Об утилизационном сборе

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Обязательное условие их получения - подписанный с Минпромторгом РФ специнвестконтракт. Правительство решило в декабре 2020 года дифференцировать промсубсидии в зависимость от локализации производства.