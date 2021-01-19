{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Air France выполнит серию рейсов из России в Париж с 1 февраля по 27 марта

Полеты будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям из Москвы и по субботам - из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Авиакомпания Air France в феврале и марте планирует выполнить серию рейсов в Париж (Шарль-де-Голль) из Москвы (Шереметьево) и Санкт-Петербурга (Пулково).

"Air France запускает новую серию рейсов с 1 февраля по 27 марта 2021 года с вылетом из Шереметьево и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении генконсульства Франции в Москве в Facebook.

Полеты будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям из Москвы и по субботам - из Санкт-Петербурга.

В то же время в генконсульстве напомнили о необходимости перед бронированием перелета удостовериться в том, что пассажир имеет право на въезд на территорию Франции. Также каждый прилетающий старше 11 лет должен иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сданного не более чем за 72 часа до вылета. Без соответствующего документа пассажиру будет отказано в посадке на рейс, отметили в генконсульстве.

В данный момент въезд на территорию Франции разрешен только отдельным категориям пассажиров, например, гражданам Франции и членам их семей, владельцам вида на жительство и некоторым другим категориям при предъявлении соответствующих документов.

Теги
РоссияФранцияПандемия COVID-19
Минкультуры России проверит закупки в Третьяковке за предыдущие годы
Проверка пройдет в период с 20 января по 3 февраля
Читать полностью