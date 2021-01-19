ЕК пока не знает, сколько доз вакцины и когда ЕС сможет передать странам-партнерам

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пока не знает, когда и в каком объеме Евросоюз (ЕС) сможет поделиться вакцинами, законтрактованными для европейских государств, со странами-партнерами, однако подтверждает свое намерение сделать это в будущем. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас на пресс-конференции во вторник, представляя разработанную ЕК стратегию вакцинации и мер по борьбе против пандемии.

"Наше стремление помогать странам-партнерам в приобретении вакцины несокрушимо. Что касается конкретных сроков или количества доз, то я считаю контрпродуктивным говорить об этом открыто в пресс-зале. Переговоры на эту тему ведутся. Мы придерживаемся принципа, что никто не находится в безопасности, пока все не в безопасности", - сказал он.

К настоящему моменту Еврокомиссия подписала контракты с шестью западными компаниями на предзаказ 2,3 млрд доз вакцин. Из них уже созданы и сертифицированы в ЕС лишь две вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, которые обязались до сентября 2021 года поставить странам ЕС 460 млн доз вакцины, позднее - еще 300 млн. В сумме этого количества вакцины достаточно для вакцинации порядка 70% населения ЕС ориентировочно к концу 2021 года.

При этом в представленной стратегии Еврокомиссия уже поставила задачу странам ЕС вакцинировать до 70% взрослого населения ЕС к лету 2021 года, что вряд ли возможно будет сделать, если на европейский рынок не выйдут в ближайшее время еще несколько вакцин. Следующим кандидатом на сертификацию в ЕС может стать вакцина от британско-шведской компании AstraZeneca.