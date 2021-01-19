Помпео заявил, что США рассмотрят дальнейшие санкционные меры против России

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Власти США намерены в ближайшем будущем рассмотреть дополнительные меры против РФ в рамках законов "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA). Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

Он прокомментировал введенные ранее американской стороной санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". "Сегодня США ввели санкции против базирующейся в РФ "КВТ-Рус" и отнесли судно "Фортуна" к [списку] заблокированной собственности. Санкции против "КВТ-Рус" вводятся в рамках <...> CAATSA за сознательную продажу, аренду или предоставление РФ товаров, услуг, технологий, информации или помощи для строительства российских экспортных энергетических трубопроводов. США в ближайшей перспективе рассмотрят дальнейшие действия в рамках CAATSA и Protecting European Energy Security Act", - говорится в распространенном заявлении шефа американской дипломатии.

"Северный поток - 2", если будет завершен, даст России возможность полностью обойти Украину, лишив Украину жизненно важных доходов и открыв ее для дальнейших агрессивных действий РФ, предоставляя при этом средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента для политического давления и злонамеренного влияния против Западной Европы", - утверждает Помпео.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать с союзниками, чтобы "обеспечить наличие у Европы надежной, диверсифицированной сети энергоснабжения, которая не подрывает коллективную безопасность".

О санкциях

Ранее директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко в беседе с ТАСС выразил мнение, что санкции против баржи "Фортуна", которая достраивает газопровод "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, вряд ли смогут остановить проект, но сложностей добавят.

Баржа "Фортуна" с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Ранее датское морское управление сообщило, что трубоукладочная баржа "Фортуна", судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман" будут вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании начиная с 15 января. В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии с помощью баржи "Фортуна". К настоящему времени газопровод построен на 94%.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.