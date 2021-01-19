Власти Рязанской области объяснили, почему средства на дороги остались неосвоенными

ТАСС, 19 января. Федеральные средства в размере 377,8 млн рублей, выделенные Рязанской области на проведение дорожного строительства, остались неосвоенными из-за затянувшейся разработки проектной документации. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Ранее Рязанская область вошла в число регионов, отстающих по показателям 2020 года в проведении строительных дорожных работ. Президент России Владимир Путин на совещании поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить доклад об использовании регионами выделенных средств.

"Федеральные средства в размере 377,8 млн рублей остались неосвоенными из-за затянувшейся разработки проектной документации, которую было решено сделать с учетом применения реестра новых и наилучших технологий, а также новых механизмов работы с подрядчиками, принятых на федеральном уровне", - приводят в пресс-службе слова заместителя председателя регионального правительства Евгения Беленецкого.

В 2020 году на реализацию государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" планировалось направить свыше 10,5 млрд рублей, в том числе более 2,1 млрд целевых федеральных средств. По словам Беленецкого, объем нереализованной суммы в соответствии с договоренностями с Федеральным дорожным агентством будет полностью освоен в 2021 году.

Беленецкий также отметил, что основные показатели, предусмотренные нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", были достигнуты. Объем дорожного строительства в Рязанской области вырос на 25% в 2020 году в сравнении с прошлогодним показателем.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна возрасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.