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ЕС к 2026 году выпустит 1 трлн новых долговых обязательств, деноминированных в евро

За счет эмиссий этих евробондов Еврокомиссия, в частности, намерена финансировать программу восстановления экономики сообщества после пандемии объемом €750 млрд

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен разместить новые долговые обязательства, деноминированные в евро, на сумму около 1 трлн к 2026 году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя инициативу Еврокомиссии о повышении международной роли евро.

"Мы разместим до 1 трлн долговых обязательств, деноминированных в евро, к 2026 году, предоставив возможность инвесторам широко вкладываться в евро", - подчеркнул он. По его словам, за счет эмиссий этих евробондов Еврокомиссия, в частности, намерена финансировать программу восстановления экономики сообщества после пандемии объемом €750 млрд.

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