Продажи новых грузовиков в России в 2020 году упали на 7,3%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Продажи новых грузовых автомобилей в России в 2020 году снизились на 7,3%, до 75 тыс. штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил около 75 тыс. единиц. Это на 7,3% ниже результата 2019 года (80,6 тыс. шт.)", - отмечается в сообщении.

При этом эксперты агентства отмечают, что продажи в этом сегменте показывают падение второй год подряд.

Лидером продаж на рынке грузовиков стал "Камаз", продажи автопроизводителя составили 27,8 тыс. машин, что на 0,6% выше результатов предыдущего года. На втором месте "Группа ГАЗ", чьи продажи упали на 23%, до 6,8 тыс. штук. Следом идут Scania (4,9 тыс. шт.; минус 12,4%) и Volvo (4,5 тыс. шт.; -20,7%), а замыкает пятерку лидеров российский "Урал" (4,1 тыс. шт.; +27,3%).

Данные по авторынку "Автостат" подготавливает на основе регистраций в ГИБДД.