США ввели санкции против компаний, в том числе из России, за торговлю нефтью Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Власти США ввели односторонние рестрикционные меры в отношении трех физических лиц, 14 организаций и шести судов, в том числе базирующейся в России компании "Рустанкер" и принадлежащего ей танкера "Сьерра", а также танкера "Максим Горький", за якобы обход американских санкций по венесуэльскому нефтяному сектору. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

"Управление вводит санкции против трех физических лиц, 14 организаций и шести судов за их связь с сетью, пытающейся обойти американские санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Незаконный режим Мадуро (так США называют законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро - прим. ТАСС) продолжает использовать [венесуэльскую государственную нефтегазовую компанию] PDVSA в качестве основного канала коррупции для получения прибыли от венесуэльских природных ресурсов", - отмечается в тексте. Под рестрикции попали граждане Испании, Италии и Швейцарии.

Танкеры "Сьерра" и "Максим Горький", по данным Вашингтона, ходят под российским флагом. В перечне Минфина также числятся суда, которые ходят под флагами Либерии и Камеруна. При этом обслуживающая камерунские и либерийские танкеры компания базируется в Одессе. Кроме того, в списке значатся организации из Великобритании, Италии, Мальты, Панамы, США и Швейцарии.

Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.