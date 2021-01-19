Еврокомиссия предложила создать механизм повышения эффективности санкций ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила создать механизм повышения эффективности применения европейских санкций против иностранных государств, граждан и компаний и в то же время объявила о намерении разработать новые меры по защите своего бизнеса и граждан от экстерриториальных санкций третьих стран. Об этом говорится в опубликованной во вторник Еврокомиссией Стратегии по повышению открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы ЕС.

"Еврокомиссия предложила создать единую санкционную базу данных, которая позволит обеспечить обмен информацией о применении санкций и даст всем заинтересованным службам единый инструмент для получения информации по санкционным механизмам ЕС. Кроме того, мы намерены создать анонимную службу для получения доносов на случаи нарушения санкций ЕС, - говорится в документе. - Еврокомиссия также убедится, что фонды ЕС, направляемые международным организациям в третьих странах, не используются для нарушения европейских санкционных режимов".

"Евросоюз также намерен усилить свои возможности по защите от незаконного применения иностранных экстерриториальных санкций [к гражданам и компаниям ЕС]", - отмечается в тексте.