Российские биржевые индексы завершили торги снижением

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский фондовый рынок во вторник снижался, несмотря на рост фондового рынка США и цен на нефть. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,83%, до 3443,23 пункта, индекс РТС - на 0,29%, до 1470,63 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:13 мск снизился на 0,31%, до 73,68 рубля, евро - на 0,03%, до 89,38 рубля.

Динамика рынка может отражать неоднозначное отношение инвесторов к анонсированным в США бюджетным инициативам, считает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. "Сегодня бывшая глава ФРС США Джанет Йеллен, которую избранный президент Джо Байден собирается назначить на пост министра финансов, выступит со своей речью перед финансовым комитетом сената в поддержку дополнительных бюджетных расходов и призовет законодателей к "масштабным действиям", призванным, по мнению госпожи Йеллен, обеспечить стимулирование восстановления экономики", - рассказал эксперт.

На западных рынках эта информация стала поводом для покупок. Под влиянием роста котировок традиционно зависящих от господдержки акций американских авиакомпаний на премакете, получили поддержку бумаги "Аэрофлота" (+0,96%), добавил Осин.

"В случае успешного преодоления бумагами компании отметки в 75-75,15 рубля, откроется дорога к 75,5 рубля. Однако в среднесрочной перспективе бумага с большой долей вероятности останется в пределах отметок 64-77 рубля, вряд ли выше", - считает старший аналитик "ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Лидерами роста во вторник стали бумаги ПИК (+5,38%) и Мосбиржи (+3,33%). "Акции ПИК выросли перед публикацией в среду операционных результатов за четвертый квартал и весь 2020 год", - пояснила аналитик "Велес капитал" Елена Кожухова. Лидерами снижения стали расписки TCS Group (-5,91%), которые корректировались после резкого роста в предыдущие сессии, в рамках которого котировки обновили исторические максимумы.

Нефть Brent в свою очередь пытается удержаться на ценовом рубеже $55 и за день прибавила более 2%. Частичную поддержку черному золоту оказало локальное снижение доллара США на валютном рынке, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Прогноз на 20 января

Внимание инвесторов продолжат удерживать новости, касающиеся эпидемиологической обстановки. "Госкомитет по здравоохранению КНР сообщил, что в стране обнаружен новый эпицентр заражений коронавирусом. С одной стороны, у Китая накоплен большой опыт успешного купирования эпидемиологических очагов, с другой - факт возвращения коронавируса туда, где он уже считался фактически побежденным, выглядит настораживающе", - рассказал Бахтин.

Из макростатистики завтрашнего дня эксперт указывает на данные об инфляции в еврозоне за последний месяц 2020 года. Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на среду - 3425-3500 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,3-74,5 рубля.

По мнению Осина, с учетом последних курсовых изменений, в отсутствие новых негативных драйверов, в среду преобладают шансы роста цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3425-3470 пунктов, а также 73,4-74,15 рубля и 88,9-90,1 рубля соответственно.