BMW примет решение о собственном производстве в России в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. BMW в 2021 году планирует принять решение о строительстве собственного завода в России, сообщил журналистам глава BMW Group в России Штефан Тойхерт.

"Мы считаем, что в этом году должно быть принято решение (по строительству собственного завода в России - прим. ТАСС). Сейчас мы его рассматриваем в долгосрочном плане, чтобы оно было и надежным, и прибыльным, и отвечало задачам нашей компании", - сказал он.

Топ-менеджер отметил, что в 2020 году более половины продаваемых в России моделей BMW произведены локально, однако сейчас этот показатель снижается. "Цена локализованных автомобилей из-за потери различных субсидий со стороны государства становится более высокой и для нас, и для клиентов. В итоге клиенты делают выбор в пользу автомобилей, которые произведены в других странах. Тем не менее наша цель сохранить свое производство здесь", - уточнил Тойхерт.

Сейчас производство автомобилей BMW ведется на калининградском заводе "Автотор". Ранее компания рассматривала вариант строительства собственного завода в технопарке Храброво (Калининградская область), однако в 2019 году от этих планов в ближайшей перспективе отказалась.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи BMW в России в 2020 году выросли на 3%, до 42,7 тыс. штук.