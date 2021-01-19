Участники совещания Минпромторга с металлургами отметили снижение цен на металл в России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Цены на российскую металлопродукцию в последние дни начали уменьшаться вслед за снижением цен на мировом рынке, отметили участники совещания представителей Минпромторга с металлургами, рассказал ТАСС источник, знакомый с итогами встречи.

"Рынок сам начал снижаться, как и говорилось ранее. На мировом рынке наблюдается снижение - и оно потянуло за собой и российский рынок тоже", - отметил собеседник агентства.

Так, цена квадратной заготовки на FOB в последние дни уменьшилась до $560-570 за тонну с примерно $600 за тонну в середине декабря, сообщил он.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры в середины ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС РФ.

В то же время ассоциация "Русская сталь" обращала внимание на то, что доля металлопроката в стоимости квадратного метра составляет от 3% до 6,55% в зависимости от типа строения. То есть ее влияние на стоимость квадратного метра минимально. Введение вывозных пошлин приведет к снижению поступлений в федеральный бюджет, предупреждали металлурги. При Минпромторге РФ была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Было предложено, в частности, перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.