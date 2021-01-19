В Тверской области с 2022 года введут запрет на экспорт необработанного леса

ТАСС, 19 января. Власти Тверской области введут запрет на экспорт необработанного леса с 2022 года по программе развития лесопромышленного комплекса (ЛПК) региона. Планируется увеличение объемов и качества мероприятий по защите и воспроизводству лесов, сообщил губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства во вторник.

"Прежде всего, это государственная поддержка проектов по развитию и созданию новых предприятий по глубокой переработке древесины. С 2022 года вводится запрет на экспорт необработанного леса. Предусматривается комплексная цифровизация отрасли. Будут существенно увеличены объем и качество мероприятий по защите и воспроизводству лесов", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора.

В пресс-службе уточнили, что с 2021 года начинается реализация государственной программы "Лесное хозяйство Тверской области" с горизонтом планирования до 2026 года.

Ранее сообщалось, что правительство Тверской области заявило о дополнительных мерах поддержки леспрома в регионе. Сумма финансовой помощи отрасли до 2025 года оценивается в 752 млн рублей.

Около половины территории Тверской области занимают леса, их общая площадь превышает 4,8 млн га. В лесопромышленном комплексе региона работают около 340 предприятий.