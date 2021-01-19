Турбизнес Крыма получит субсидии за ограничения, вводившиеся с лета 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Санатории, турфирмы, кафе и рестораны, а также другие представители курортного бизнеса Крыма, для которых с июня по декабрь 2020 года вводили ограничения из-за пандемии коронавируса, смогут получить господдержку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте" во вторник.

По его словам, в Крыму продолжат выплачивать по 12 130 рублей на каждого работника наиболее пострадавшим от пандемии предприятиям. "В первую очередь, эта мера поддержки коснется субъектов хозяйствований, деятельность которых была приостановлена или в указанный период была ограничена, а объем предоставленных услуг был снижен. По данным Крымстата, были снижены объемы предоставления услуг в санаторно-курортных учреждениях, туристических агентствах, туроператоров, в общественном питании, в сферах культурно-развлекательного досуга, спорта и пассажирских перевозках", - написал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что прием документов будет осуществляться с 1 февраля по 31 марта. "Об условиях и формах подачи заявки будет сообщено дополнительно. Отмечу, что количество работников получателя меры поддержки определяется пенсионным органом на основании данных из отчетности за период с июня по декабрь 2020 года по состоянию на 1 февраля 2021 года", - добавил он.

Аксенов 28 декабря сообщал, что объем финансовой поддержки 13,4 тыс. предприятий и бизнесменов Крыма за период пандемии превысил 1,5 млрд рублей. Глава Крыма также обратился в правительство РФ, чтобы расширить период, за который возможно получение мер поддержки, не только за апрель - май, но и с апреля по декабрь 2020 года.

С начала пандемии в республике выявили около 30 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа заражений в регионе начался в октябре и продолжался в декабре. В первой половине января темпы распространения инфекции снизились, впервые с ноября регистрировали менее 200 новых случаев в сутки. Однако в ближайшие недели Роспотребнадзор вновь прогнозирует рост заболеваемости в регионе.

Из-за распространения нового коронавируса к Новому году в Крыму ввели ограничения. Сейчас в республике вновь разрешили работать фудкортам и ночным клубам, однако до 1 февраля по-прежнему под запретом корпоративы, свадьбы и массовые гулянья на городских площадях.