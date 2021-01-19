Минкультуры России проверит закупки в Третьяковке за предыдущие годы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство культуры проведет проверку закупок в Третьяковской галерее за 2019-2020 годы. Об этом говорится в приказе, подписанном министром культуры РФ Ольгой Любимовой и опубликованном на сайте министерства.

"Провести выездное мероприятие ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" за 2019-2020 годы", - говорится в тексте.

В приказе уточняется, что проверка пройдет в период с 20 января по 3 февраля. Ее проведение поручено сотрудникам контрольно-ревизионного отдела департамента управления делами Минкультуры России.