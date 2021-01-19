Сбербанк может принять участие в создании лоукостера в центральной части России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сбербанк может стать одним из крупнейших инвесторов в проекте создания лоукостера в центральной части России. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, к проекту могут быть привлечены и другие инвесторы.

"Мы с президентом Сбербанка, Германом Оскаровичем Грефом, ведем активные переговоры по созданию лоукостера. Он готовится стать одним из крупнейших инвесторов. Кроме Сбербанка, мы, наверное, еще пригласим инвесторов - это нормальная конкуренция на рынке. В ближайшие три месяца мы более предметно уже можем на эту тему говорить", - сказал Савельев, добавив, что обсуждается создание лоукостера именно в средней полосе России.

По словам министра, 20 января в Росавиации пройдет совещание, на котором авиакомпании смогут высказать свою точку зрения о создании лоукостера внутри групп авиакомпаний как дочерних перевозчиков или на базе уже существующего перевозчика. По мнению Савельева, сейчас, во время снижения спроса на перевозки в период пандемии и ее последствий, рынок нуждается в низкобюджетных перевозках. Впрочем, министр не уверен, что идея создания лоукостера на базе уже существующей авиакомпании или использование гибридной модели перевозок удачна. Он отметил, что положительный опыт создания лоукостера из уже летающей компании есть только у австралийской Qantas.

"Руководитель Росавиации Александр Нерадько поговорит завтра с авиакомпаниями, чтобы они понимали, что этот рынок - он все-таки настроен, и сейчас сама пандемия показывает, что люди не готовы платить большие деньги. Я не очень уверен до сих пор, что можно на базе какой-то авиакомпании сделать лоукостер - многие авиакомпании и за рубежом, и у нас, делают гибридные модели, но не работает эта модель в полном объеме, - сказал он. - [Тем не менее] мы хотим эту опцию (создание лоукостера внутри группы или на базе уже существующей компании - прим. ТАСС) для авиакомпаний оставить. Для них это будущее. Это то, почему Сбербанк завтра и будет участвовать. Чтобы он посмотрел, вдруг кто-то из авиакомпаний что-то предложит".

По мнению Савельева, согласно мировым трендам, наиболее быстрый рост показывает именно сектор лоукостеров. Премиальный сегмент растет медленно. "Средний сегмент, в котором работают российские перевозчики, недолгий. Перевозчики должны будут принять для себя решение - или уйти в премиальный сегмент, или стать лоукостером", - считает он.

Три лоукостера лучше одного

Савельев считает, что наличие трех лоукостеров, считая уже летающую "Победу", полностью покроет спрос на низкобюджетные перевозки по России. Второй отечественный лоукостер, полагает Савельев, может появиться уже в 2022 году. При этом будет целесообразно, чтобы он осуществлял полеты из средней полосы России. Позже можно будет говорить о создании дальневосточной низкобюджетной авиакомпании.

"Когда меня утверждали (на пост министра транспорта - прим. ТАСС) в Госдуме, я сказал, что в области авиации в первую очередь буду заниматься созданием лоукостеров. На мой взгляд, вполне реалистично создать два лоукостера: один в средней полосе России, второй - на Дальнем Востоке, - сказал он. - "Победа" есть, сегодня можно сделать первый шаг - создать его в средней полосе, где мы видим пассажиропоток отдельный для лоукостера. А третий - это Дальний Восток, но это попозже. Второй лоукостер мы можем реально создать, если не в этом году, то в следующем точно".

"Сложнее стоит вопрос с дальневосточным лоукостером, потому что для лоукостера нужен большой пассажиропоток. Но тем не менее в перспективе мы тоже видим создание такой авиакомпании на Дальнем Востоке. Думаю, три лоукостера покрыли бы всю страну", - добавил Савельев.

О стоимости создания лоукостеров

Министр и бывший глава группы "Аэрофлот" объяснил, что создание лоукостера - не настолько затратная инвестиция, как принято считать.

"Когда мы ( в "Аэрофлоте" - прим. ТАСС) пришли к идее создания лоукостера, мы делали бизнес-план и поняли, что это не какие-то страшные деньги. У нас в плане создания "Добролета" (лоукостер позже сменил название на "Победа" - прим. ТАСС) было заложено всего $100 млн. Для старта нужно минимум 12-15 самолетов. В результате мы проинвестировали всего лишь $50 млн. В итоге в прошлом году "Победа" принесла 1,4 млрд рублей чистой прибыли и перевезла 9 млн пассажиров. Если бы они не приостановили перевозки на фоне пандемии на два месяца, она бы повторила рекорд 2019 года в 10 млн пассажиров. За 6 лет работы "Победа" в общей сложности принесла около 16,5 млрд рублей чистой прибыли", - подчеркнул он.

Министр также напомнил, что до "Победы" ни один запуск лоукостера внутри России не увенчался успехом.

"До "Победы" у нас были так называемые лоукостеры, которые себя так просто называли. Но они не работали в этой нише, они не могли конкурировать с западными лоукостерами в виду отсутствия гармонизации нашего законодательства с европейским и американским", - сказал он. "Победа" же стала реальным успехом для нашей страны. Опираясь на ее опыт, можно с успехом создавать новые лоукостеры", - отметил глава Минтранса.

Он напомнил, что перед созданием "Победы" российское законодательство было гармонизировано с зарубежным, в том числе были введены невозвратные билеты, черные списки пассажиров, разрешено было нанимать иностранных пилотов на работу.

"Лоукостер - это самолеты, которые могут летать на расстояние 2,5 тысячи километров, там более скромный сервис, но за счет этого стоимость билета ниже. Лоукост работает не за счет демпинга стоимости билетов, а за счет снижения затрат", - сказал Савельев, добавив, что модель лоукостера строится в том числе и на использовании монофлота, одноклассной компоновки, быстрого оборота самолетов.