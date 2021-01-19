В Башкирии суд лишил компанию права на добычу полезных ископаемых на горе Куштау

ТАСС, 19 января. Арбитражный суд Башкирии вынес решение в отношении "Сырьевой компании", связанной с Башкирской содовой компанией (БСК), по которому организация должна прекратить работу по разведке и добыче полезных ископаемых на территории горы Куштау. Соответствующий приговор размещен в картотеке арбитражных дел.

"Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью", - написано на сайте.

В материалах дела указано, что исковое заявление поступило от организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры "Наследие". В иске она потребовала суд "обязать АО "Сырьевая компания" прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана Куштау, осуществляемой на основании лицензии на право пользования недрами".

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, заявляла об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении Шахтау к декабрю 2022 года, альтернативой должно было стать месторождение известняка Тратау. Однако там разработка ограничена статусом памятника природы. Власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имела особого статуса. Это решение вызвало протесты со стороны активистов, желающих защитить башкирские шиханы - четыре одиночные горы, вытянутые вдоль реки Белой на 20 км. Они имеют палеонтологическую ценность и населены животными, занесенными в Красную книгу.