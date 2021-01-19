"Яндекс" подал иск для обжалования решения Роспатента по товарному знаку "Афиша Рестораны"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Компания "Яндекс" подала в суд по интеллектуальным правам заявление для обжалования решения Роспатента, которым было отклонено возражение компании против предоставления правовой охраны товарному знаку "Афиша Рестораны", принадлежащему ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.

Согласно представленной информации, иск зарегистрирован 18 января. Компания "Афиша" выступает третьим лицом. Предварительное судебное заседание назначено на 8 февраля.

Суд по интеллектуальным правам зарегистрировал 18 января сразу пять заявлений от "Яндекса" с просьбой признать недействительными нормативные акты Роспатента. Судебные акты по другим заявлениям еще не опубликованы.