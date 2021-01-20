Банк "Траст" подал иск к бизнесмену Мамуту на сумму более 1 млрд рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" подал иск о невыплате процентов по кредитам к бизнесмену Александру Мамуту на сумму более 1 млрд рублей, сообщил ТАСС представитель "Траста".

"Иск связан с невыплатой процентов на более чем 1 млрд рублей. Общий долг компаний Александра Мамута перед банком непрофильных активов "Траст" составляет порядка 23 млрд рублей. Основу долга формирует кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года. Банк неоднократно предпринимал попытки осуществить реструктуризацию кредита, однако никаких приемлемых для сторон условий найти не удалось", - сообщили в "Трасте".

Там также отметили, что, несмотря на просрочку и понимая всю сложную ситуацию с кинобизнесом, за все время переговоров банк не реализовывал процедуру банкротства.

"И даже сейчас иск подан непосредственно к Александру Мамуту как к поручителю. "Траст" намеренно не подает иск к компании, чтоб не останавливать ее работу", - подчеркнули в банке непрофильных активов.

"Сбер" в октябре 2020 года консолидировал 100% "Рамблера" и выкупил у бизнесмена Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Сбербанк интегрировал в свою экосистему часть сервисов и продуктов Rambler Group - онлайн-кинотеатр Оkkо, кинотеатр "Художественный", Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и "Рамблер.Кассу". При этом сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино", принадлежащие A&NN и Era Capital, в периметр сделки не вошли.