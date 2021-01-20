Торги в США завершились ростом на фоне заявлений кандидата на пост министра финансов

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась во вторник ростом основных котировок. Инвесторы обнадежены заявлениями Джанет Йеллен, которую избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост министра финансов страны.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 116,26 пункта (0,38%) и установился на отметке 30 930,52 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 30,66 пункта (0,81%) и оказался на отметке 3 798,91 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 198,68 пункта (1,53%), до 13 197,18 пункта.

Йеллен во вторник заявила, что Конгресс США должен выделять значительные средства на борьбу с пандемией, несмотря на высокий уровень госдолга страны. На слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США по утверждению ее кандидатуры Йеллен указала на необходимость "действовать масштабно", несмотря на большой госдолг, в связи с тем, что в ином случае страну ожидает "серьезная рецессия".

Как отметил главный экономист компании Allianz Людовик Сабран, Йеллен будет отвечать за "беспрецедентное выделение средств" федеральными властями США. Инвесторы "будут воодушевлены тем, какая она прагматичная", полагает эксперт, слова которого привела газета The Wall Street Journal.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:31 по времени Восточного побережья США (00:31 мск) цена поставок энергоносителя в феврале повысилась на $0,65 (1,24%), до $53,01.