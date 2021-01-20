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Власти США требуют отзыва 3 млн машин Ford из-за проблем с подушками безопасности

По данным агентства Reuters, Национальное управление дорожной безопасности также требует отзыва около 5,8 тыс. автомобилей Mazda из-за аналогичной проблемы

ТАСС, 20 января. Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при Минтрансе США во вторник потребовало, чтобы компания Ford  отозвала 3 млн автомобилей из-за возможных дефектов подушек безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, ведомство также требует отзыва около 5,8 тыс. транспортных средств производства японского концерна Mazda по причине аналогичной проблемы. NHTSA уже отклонило прошения обоих производителей об отмене решения.

Потенциально дефективные подушки безопасности Ford были произведены японской фирмой Takata. В ноябре 2020 года американский автоконцерн General Motors отозвал приблизительно 6 млн автомобилей из-за возможной неисправности в работе подушек безопасности, произведенных Takata.

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