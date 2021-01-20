РБК: траты на развитие 5G в России могут достигнуть более 1 трлн рублей в 2021-2027 годах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Инвестиции на развитие 5G в России в 2021-2027 годах могут составить 1-1,1 трлн рублей. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По данным издания, в исследовании отмечается, что в настоящее время операторам не утвердили радиочастоты для развития новых сетей. Также сообщается о предложениях по использованию только отечественного оборудования при строительстве 5G.

"Эти факторы во многом определяют объем необходимых инвестиций и сроки внедрения новой технологии. При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8-4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования. Последнее обусловлено тем, что большинство поставщиков производят оборудование для использования на других частотах, более распространенных для сетей 5G", - приводит РБК текст исследования.

По оценкам экспертов АКРА, активное внедрение 5G в России произойдет с 2024 года, но сроки могут измениться из-за небольшого спроса потребителей.

По итогам 2020 года агентство оценило совокупный объем российского рынка телекоммуникаций в 1,79 трлн рублей, передает РБК. Это на 2% больше, чем в 2019 году. В конце года в стране было 254 млн абонентов мобильной связи - на 1,5% меньше, чем по итогам 2019-го. Но число абонентов широкополосного доступа в интернет выросло на 0,85%, до 35,8 млн. В исследовании отмечается, что положительное влияние на развитие этого сегмента произошло из-за пандемии коронавируса, так как появилась необходимость перехода на удаленный формат работы и учебы, кроме того, увеличился спрос на игры и онлайн-развлечения.

Также, по прогнозам АКРА, в среднесрочной перспективе совокупная выручка рынка телекоммуникаций будет увеличиваться на 4% в год, в 2024 году показатель приблизится к 2 трлн руб.