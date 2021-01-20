Российские банки на четверть сократили выдачу потребительских кредитов в 2020 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские банки в 2020 году выдали 14,6 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 25,9% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В декабре прошлого года банки выдали гражданам 1,5 млн потребительских кредитов, это на 24,7% меньше по сравнению с декабрем 2019 года.

"Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть, - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина. - Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется".

В бюро отмечают, что в прошлом году банки преимущественно выдавали потребительские кредиты гражданам с низкой долговой нагрузкой и высоким значением персонального кредитного рейтинга, который рассчитывает организация. Так, среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по потребкредитам в декабре 2020 года составило 633 баллов (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов - прим. ТАСС).

Бюро зафиксировало снижение в выдачах потребительских кредитов во всех регионах России. Наибольшее снижение среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида в 2020 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Ставропольский край (падение на 32,7%), Тюменская (30,6%) и Ростовская (29,5%) области.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в 2020 года было выдано в Москве (711,2 тыс. ссуд), Московской области (632,5 тыс.), Краснодарском крае (553,9 тыс.).