Объем золотодобычи в Якутии за 2020 год стал рекордным для региона

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Объем золотодобычи в Якутии составил 39 тонн в 2020 году, этот результат стал рекордным для республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

"По итогам 2020 года недропользователи Республики Саха (Якутия) получили порядка 39 тонн золота, что на 7,1% больше уровня 2019 года. Результат прошлого года является рекордным для Якутии и третьим по величине среди всех субъектов РФ", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что рост объемов золотодобычи вызван увеличением производственных мощностей на предприятиях "Селигдар", "Полюс Алдан", "Нерюнгри-Металлик" и "Тарынская золоторудная компания".

"В текущем году в Якутии планируется запустить первую очередь Нежданинского месторождения группы компаний "Полиметалл", которое является самым крупным в стране. Его ресурсы оцениваются в 8,1 млн унций золотого эквивалента. Ежегодный объем производства ожидается в пределах 155-180 тыс. унций золотого эквивалента", - добавили в пресс-службе.