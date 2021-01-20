В Пекине заявили, что в 2020 году Китай привлек рекордный объем иностранных инвестиций

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китай в 2020 году привлек прямые иностранные инвестиции на сумму $144,37 млрд - на 4,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщило в среду Министерство коммерции КНР.

Как подчеркивается в распространенном заявлении, по объему привлеченных из-за границы капиталовложений страна "поставила исторический рекорд". "Китай успешно справился с негативным воздействием пандемии и в условиях всеобщего спада успешно выполнил задачу по стабилизации потока инвестиций из-за рубежа", - говорится в нем.

В документе уточняется, что в юаневом эквиваленте инвестиции увеличились на 6,2%, составив 999,98 млрд юаней.

По данным ведомства, в минувшем году в КНР произошла оптимизация структуры капитала. Приток иностранных инвестиций в сферу услуг, доля которых от суммарного показателя превышает 77%, увеличился на 13,9%, до 776,77 млрд юаней (примерно $112,14 млрд).

Согласно опубликованным данным, объем капиталовложений в высокотехнологичные отрасли Китая вырос на 11,4%, в услуги инновационной сферы - на 28,5%. Особенно высокую динамику продемонстрировали такие направления, как исследовательская и конструкторская деятельность (рост на 78,8%), внедрение передовых разработок (52,7%), электронная коммерция (15,1%) и телекоммуникационные проекты (11,6%).

Из доклада следует, что за минувшие 12 месяцев наиболее заметно увеличились инвестиции из Нидерландов (47,6%) и Великобритании (30,7%). Приток капиталовложений из региона Ассоциации государств Юго-Восточной Азии вырос всего на 0,7%.