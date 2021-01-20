Honda договорилась с Cruise и GM о сотрудничестве в области беспилотных авто

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Японская компания Honda достигла договоренности с американскими партнерами Cruise и General Motors (GM) о сотрудничестве в области разработки беспилотных автомобилей. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Honda.

Отмечается, что в соответствии с этим соглашением Cruise отправит в этом году в Японию свои автомобили для проведения тестирования. При этом параллельно три компании ведут разработку транспортного средства Cruise Origin.

В дальнейшем Honda планирует с помощью этой модели развивать свой бизнес по предоставлению услуг автономной мобильности. В частности, в них входят сервисы беспилотных такси, туристических автобусов, перевозки грузов и доставка.

Ранее телеканал NHK сообщал, что Honda первой в мире намерена начать реализацию на рынке автомобилей, отвечающих третьему уровню автоматизации по международной классификации. Это означает, что автомобиль может двигаться без участия водителя при определенных условиях, например в потоке по скоростному шоссе, совершая торможения, ускорения и обгоны медленного транспорта. Однако находящемуся за рулем все равно необходимо следить за дорогой и быть готовым отреагировать на экстренную ситуацию. Тем не менее скорость движения на скоростных дорогах для таких моделей Honda будет ограничена.