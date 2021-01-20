Резиденты ТОР запускают на Дальнем Востоке мощности для хранения более 4,7 тыс. тонн рыбы

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) реализуют на Дальнем Востоке проекты по созданию мощностей для хранения замороженной рыбопродукции общим объемом более 4,7 тыс. тонн, еще 11 подобных проектов выполняется в рамках свободного порта Владивосток (СПВ). Их реализация помогает удовлетворять потребности внутреннего рынка и расширять экспорт этой продукции, сообщили ТАСС в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Росрыболовство ранее в январе в связи с остановкой выгрузки рыбопродукции в портах Китая поручило оценить мощности по хранению рыбы в России и усилить работу по привлечению пользователей к переработке уловов на российском берегу. В 2020 году губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании Совбеза РФ обратился с предложением оставлять до 5% улова в регионе. Это позволит обеспечить жителей края рыбой по доступной цене.

"В настоящее время на ТОР зарегистрировано четыре проекта, предусматривающих создание мощностей для складирования мороженой рыбопродукции с общим объемом хранения более 4 700 тонн. Два из них, холодильный склад для хранения мороженной продукции с рыбоперерабатывающим цехом в Хабаровском крае и высокотехнологичный рыбоперерабатывающий комплекс со складом мороженной продукции на Камчатке, уже введены в работу. Еще два, создание складов-холодильников и организация цеха по рыбопереработке в Приморском крае, модернизация цехов рыбопереработки и строительство новых складских площадей на Чукотке, находятся на этапе закупки оборудования", - сообщили в КРДВ.

Общий объем инвестиций в эти проекты по соглашениям с КРДВ составляет 808,2 млн рублей, на данный момент инвестировано уже 791,1 млн рублей.

Проекты резидентов СПВ

Еще 11 инвесторов реализуют проекты по хранению собственной замороженной рыбопродукции и оказанию таких услуг сторонним компаниям, а также накоплению и перевалке рыбопродукции в рамках режима свободного порта Владивосток. Два из них находятся на Камчатке, еще один на Сахалине, остальные - в Приморском крае. Четыре проекта из этого числа уже введены в работу, остальные находятся на стадиях закупки оборудования, выполнения проектно-изыскательских работ и оформления земли. По соглашениям, подписанным инвесторами с управляющей компанией, общий объем инвестиций в проекты - более 5,5 млрд рублей, на сегодняшний день инвестировано уже 2,3 млрд рублей.

"Пополнение рынка Дальнего Востока современными холодильными складскими площадями и логистическими комплексами расширит возможности местных производителей и торговых компаний по размещению в регионе замороженной продукции в благоприятных условиях для временного и ответственного хранения, особенно в период путины. Это, в свою очередь, даст больше возможностей как для удовлетворения потребностей в рыбе и морепродуктах российских потребителей, так и для отправки данной продукции на экспорт", - отметили в КРДВ.

В частности, резидент свободного порта Владивосток "Владивостокский рыбный терминал" в Приморье после модернизации и строительства холодильных мощностей сможет размещать до 38 тыс. тонн мороженной рыбопродукции, сообщила ранее пресс-служба краевого правительства. Это более чем в два раза больше нынешних объемов. Планируется, что объем инвестиций составит 382,7 млн рублей, будет создано 490 рабочих мест. Сейчас компания реализует первую очередь строительства холодильного склада мощностью до 6 тыс. тонн.