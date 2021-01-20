Пассажиропоток а/к "Хабаровские авиалинии" снизился на 15% за год

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Компания "Хабаровские авиалинии", которая выполняет полеты по Хабаровскому краю, снизила пассажиропоток на 15% в 2020 году, сообщил ТАСС коммерческий директор перевозчика Алексей Фраймович.

"Пассажиропоток снизился на 15%. В 2019 году было перевезено более 51,7 тыс. пассажиров, в 2020 - свыше 48,4 тыс.", - сказал он.

На показатели пассажиропотока повлияла пандемия.

Как сообщается на сайте авиапредприятия, чтобы покрыть производственные расходы, которые связаны как с последствием ограничительных мер по COVID-19, так и с отрицательным финансовым результатом прошлых лет, с начала этого года установлены новые тарифы на грузовые авиаперевозки. Несмотря на необходимость повышения стоимости перевозимого груза, для северных отдаленных районов Хабаровского края тарифы на перевозку продовольственных товаров остались на уровне 2020 года. Перевозка продуктов из Хабаровска по прежней стоимости сохранилась по направлениям в Охотск, Нелькан, Аян и Чумикан. Доступность продовольственных товаров, доставленных рейсами авиакомпании, в новом году не изменится, подчеркнули в "Хабаровских авиалиниях".

"Хабаровские авиалинии" - краевая авиакомпания, обеспечивающая связь отдаленных поселений и городов региона. Она также перевозит вахтовиков для горнорудных и металлургических предприятий, выполняет рейсы по заявкам санитарной авиации, доставляет почту.