Эксперты считают, что "регуляторная гильотина" убрала одиозные требования для бизнеса

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Регуляторная гильотина" к 2021 году отсекла самые одиозные требования для бизнеса, однако предстоит пересмотреть еще около 1,2 тыс. нормативно-правовых актов, содержащих избыточные нормы. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители деловых объединений, бизнес-омбудсмены и предприниматели.

Как говорил в январе вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, к 1 января 2021 года отменено порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, содержащих требования для бизнеса, большая часть которых была введена еще в советский период. По его словам, это 33% от общего числа избыточных или дублирующих обязательных требований. Оставшиеся две трети, по его словам, были полностью инвентаризированы и актуализированы.

Продолжить пересмотр

Первый вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Марина Блудян сказала ТАСС, что в рамках "гильотины" были пересмотрены "одиозные ГОСТы, касающиеся охраны труда". Например, по ним "нормировалась высота стола, расстояние между глазами человека и компьютером, спинка стула, расстояние от кисти руки до мышки, что окна должны быть обращены на юг и на юго-запад", уточнила она.

Как сообщил ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, требования к общепиту стали короче в пять раз, в том числе исчезли нормы о мойке посуды ветошью, другие излишние вещи. Также, по его словам, улучшилась ситуация с требованиями, например, в транспортной сфере, сфере технического надзора. "Однако правительство России оставило 1 275 актов - это то, что не успели пересмотреть, надо в этом году продолжить пересмотр", - отметил он.

Блудян подтвердила, что осталось свыше тысячи актов, требующих ревизии. По ее словам, это "документы, связанные в том числе с атомной энергетикой, которые невозможно отменить и быстро переработать, или документы, по которым в 2021 году ожидается изменение законодательства и, соответственно, они будут изменены". "В каждом документе этого так называемого белого списка стоит срок, к которому он должен быть пересмотрен, и в основном это 2021 год", - добавила она.

Многие нормативно-правовые акты будут отменены или вступят в силу в течение 2021 и даже 2022 года, сообщил ТАСС общественный омбудсмен по правам предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. "Так, обновление Трудового кодекса планируется только в июле. Изменения коснутся абсолютно всех предприятий всех сфер деятельности, поэтому необходимо постоянно отслеживать изменения законодательства, чтобы держать руку на пульсе. Например, с 1 марта отслеживать такие изменения будет гораздо удобнее - полные перечни действующего законодательства по каждой сфере надзора и контроля будет публиковаться на официальных сайтах ведомств", - сказал он.

Позиция предпринимателей

Российские предприниматели также отметили, что ключевые избыточные требования для бизнеса, по которым проводились проверки, пересмотрены.

Так, владелец ресторанной сети "Максим", член генерального совета Партии роста Лариса Невидайло рассказала, что по новому СанПиНу (санитарные правила и нормы), вступившему в силу 1 января, "значительно уменьшились требования". "Есть также и нововведения, например, предприятия могут вести электронные журналы, в холодильниках должны быть установлены термометры и необходимо ежедневно проверять температуру. Данные изменения позволили убрать избыточные, устаревшие и порой невыполнимые требования", - сказала она, ее слова привели агентству в пресс-службе партии.

При этом бизнес указывает, что некоторые избыточные правила все еще сохраняются. Как отметила учредитель сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики" Нина Литвинова, в СанПиНах для бьюти-индустрии "осталось пресловутое правило, по которому нельзя хранить вместе щетки, ведра и тряпки, предназначенные для уборки разных помещений".

"Среди первостепенных задач по регулированию, о которых мы говорим уже не один год - установление всем игрокам отрасли единых требований, вне зависимости от налогового статуса - самозанятый, индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью. Вроде бы все понимают, что наша сфера связана со здоровьем граждан и, казалось бы, требования СанПиНа и бытового обслуживания должны быть едиными, но пока они распространяются лишь на юридические лица, к которым не относятся самозанятые граждане", - посетовала Литвинова, предложив урегулировать эту ситуацию на законодательном уровне.