Пассажиропоток аэропортов Сибири снизился в 2020 году в среднем на 40%

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропортов Сибири, которые входят в сибирский кластер компании "Новапорт", по итогам 2020 года из-за пандемии снизился в среднем на 40%. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС сообщил заместитель генерального директора "Новапорта", генеральный директор аэропорта "Толмачево" (Новосибирск) Евгений Янкилевич.

"То среднее падение пассажиропотока по России - порядка минус 40%, оно коснулось и аэропортов Сибирского кластера, это Толмачево, это Барнаул, Кемерово, Томск, Улан-Удэ и Чита", - сказал Янкилевич.

Он уточнил, что пассажиропоток в новосибирском аэропорту Толмачево снизился на 30% (в Кемерово - на 41,9%, в Томске - более чем на 50%) и составил менее 325 тыс. человек. В Чите он сократился на 22,9%, в Улан-Удэ - на 28%. Такое падение в Новосибирске Янкилевич объяснил тем, что аэропорт является крупным транспортным хабом и имеет базовую авиакомпанию, поэтому показатели оказались чуть ниже среднего.

"Мы рассчитываем все-таки, что в части Новосибирска внутренний пассажиропоток в течение года восстановится до уровня 2019 года, а международный пассажиропоток в Толмачево [составит] хотя бы 40-50% от уровня 2019 года, но это такой очень оптимистичный прогноз", - добавил Янкилевич, уточнив, что на восстановление пассажиропотока положительно влияет массовая вакцинация.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая 17 региональными аэропортами в России, в том числе в Новосибирске, Минеральных водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерове, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.