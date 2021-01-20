В аэропорту Томска планируют сделать взлетно-посадочную полосу длиннее на 200 м

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Холдинг "Новапорт" планирует изменить проект реконструкции аэропорта Томска и сделать длиннее взлетно-посадочную полосу аэропорта на 200 м. Эта мера необходима, чтобы принимать больше международных воздушных судов, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС заместитель генерального директора "Новапорта" Евгений Янкилевич.

Проект трехлетней реконструкции аэропорта и его ВПП был одобрен Министерством транспорта РФ в феврале 2019 года. Проект предусматривает оснащение полосы новым покрытием и водосточно-дренажной системой, строительство очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Также будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям. Стоимость работ - 2,7 млрд рублей.

"За счет средств аэропорта мы планируем корректировку проекта для удлинения взлетно-посадочной полосы, которая сохраняется в 2 500 м, мы бы хотели сделать ее 2 700 м. Мы обсуждали это с губернатором, есть идея широкого развития международного сотрудничества в части образования, притока иностранных студентов. И, когда пандемия закончится, все это будет активно развиваться, будут достаточно большие воздушные суда, и хотелось бы иметь более длинную полосу", - сказал Янкилевич. Он уточнил, что сумма, необходимая на эти цели, составит 1 млрд рублей.

Длина ВПП аэропорта Томска - 2,5 км, ширина - 50 м. Последний раз ее модернизировали в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Полоса находится в федеральной собственности. Вопрос ее реконструкции обсуждается последние несколько лет. На поддержание ВПП в рабочем состоянии в год тратится около 5 млн рублей. Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования по национальному проекту "Образование". Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "Большой университет". Как сообщал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, реализация проекта позволит увеличить ВВП страны на 1%. По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.