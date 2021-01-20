Китайский город Санья в 2020 году снизил налоговую нагрузку предприятий на $51 млн

САНЬЯ /Китай/, 20 января. /ТАСС/. Китайский город-курорт Санья (южная провинция Хайнань) по итогам прошлого года снизил налоговую нагрузку предприятий на 330 млн юаней (порядка $50,9 млн). Об этом сообщили местные власти.

Как отмечается в докладе правительства города, в 2020 году Санья активно содействовал улучшению деловой среды. В частности, время регистрации предприятий сокращено до двух рабочих дней, значительно сокращен срок утверждения инвестиционных проектов, указывается в документе.

В течение прошлого года более 1,3 тыс. компаний инвестировали в Санья, более 450 предприятий подписали соглашение об экономическом взаимодействии с местными властями, по меньшей мере 15 компаний учредили в городе-курорте штаб-квартиру.

Как ранее сообщили местные власти, по итогам прошлого года в городе было создано 158 новых предприятий с иностранным капиталом. Среди них 13 с объемом инвестиций от 20 млн долларов, включая несколько компаний, входящих в список 500 крупнейших в мире, таких как Yum! Brands и группа Rio Tinto. В 2020 году инвестиции в Санья вложили компании из 29 стран и регионов мира, включая Великобританию, Сингапур, США и Японию.

1 июня власти Китая представили программу развития свободного торгового порта на Хайнане. Согласно этому документу, провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.