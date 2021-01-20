В США заявили, что РФ сократила вложения в американские госбумаги с $6,1 млрд до $4,9 млрд

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Россия в ноябре 2020 года сократила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с $6,1 млрд (в октябре) до $4,9 млрд. Это следует из опубликованных во вторник документов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $1,5 млрд вместо $2,6 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных - $3,4 млрд по сравнению с $3,5 млрд в октябре.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

При этом за март 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем - с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в ноябре осталась Япония с показателем $1,26 трлн. Второе место с $1,06 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.