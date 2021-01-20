Авиарейсы из Москвы в Нью-Дели могут возобновиться с 30 января

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 января. /ТАСС/. Авиарейсы из Москвы в Нью-Дели по предварительной информации возобновляются с 30 января и будут выполнятся два раза в неделю. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС руководитель представительства "Аэрофлота" в Индии Андрей Алимов.

"Пока предварительно запланировано, что авиарейсы по маршруту Москва - Нью-Дели возобновятся с 30 января. Планируется выполнять два рейса в неделю до 27 марта. Потом этот график может быть пересмотрен. Однако мы еще ждем официального распоряжения", - сказал Алимов.

Как подтвердил корреспонденту ТАСС источник в управлении гражданской авиации Индии, для возобновления авиасообщения требуется официальное решение. "Мы ждем официального обращения от российской стороны и надеемся получить его в ближайшее время. При этом Индия заинтересована в возобновления воздушного сообщения с Россией, о чем мы неоднократно уведомляли российскую сторону", - сказал источник на условиях анонимности, поскольку не имеет полномочий общения с иностранной прессой.

По информации источника, пока нет никаких распоряжений о том, чтобы на рейсы из-за рубежа, в том числе из России, в Индию допускались иностранные туристы. "О туристах пока речи не идет. Мне не известно, когда эта ситуация изменится", - отметил собеседник агентства.

В конце октября минувшего года правительство Индии разрешило въезд в страну иностранным гражданам, приостановленный в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции, за исключением обладателей туристической визы. Пока иностранцам разрешено прибывать в Индию с такими целями как бизнес, участие в конференциях, научные исследования, медицина и т.д. Могут въезжать также дипломаты и члены официальных делегаций.