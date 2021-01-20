РБК: большинство регионов РФ завершило 2020 год с дефицитом бюджетов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Большинство российских регионов - 58 из 85 - завершило 2020 год с дефицитом бюджетов. Об этом написало издание РБК со ссылкой на предварительную информацию Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года. Подлинность документа подтвердил РБК региональный чиновник.

Издание пишет, что совокупный дефицит бюджетов российских регионов достиг 762,2 млрд руб., что составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов. Самые высокие значения дефицита по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) - в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%), рассчитали по просьбе редакции эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" (входит в холдинг РБК) на основе данных Казначейства от 15 января.

Главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич в докладе "Год ковида: предварительные итоги десятилетия" фонда "Либеральная миссия" отметила, что экономическая география пандемического кризиса определяется спецификой основных "зон поражения" - это падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг. В результате особо пострадавшими оказались регионы с большой долей ТЭКа и автомобилестроения в экономиках и крупные города, где услуги играют первостепенную роль.

Поддержка федерального центра

Федеральный центр в 2020 году оказывал поддержку регионам: общий объем трансфертов из бюджета РФ достиг 3,698 трлн руб., следует из данных Казначейства, которые приводит издание. Беспрецедентный рост помощи (на 56% в годовом выражении) был обусловлен не только пандемией и дополнительными трансфертами на развертывание ковидных коек в регионах, доплаты медикам, пособия безработным, чье число резко выросло, но и необходимостью выполнять нацпроекты, указала Зубаревич. В результате, по ее оценке, объем субсидий регионам (значительная их часть идет на финансирование нацпроектов) вырос вдвое, а остальных видов трансфертов - в 1,5 раза.

В Минфине РБК уточнили, что регионы сдают отчетность об исполнении бюджетов в Федеральное казначейство после 20 января. "Сейчас говорить об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ преждевременно", - добавили в министерстве.

В октябре 2020 г. президент РФ Владимир Путин поручал правительству разработать критерии возможного превышения дефицита бюджетов регионов на 2021 год. Также отмечалось, что должны быть разработаны критерии неприменения к регионам мер ответственности за превышение предельных показателей дефицита бюджета и объема госдолга, обусловленного снижением налоговых и неналоговых доходов бюджетов и обеспечением расходов на преодоление последствий пандемии. Уточнялось, что соответствующий доклад назначенные ответственными премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер должны представить до 15 января 2021 года.