Отраслевая ассоциация не поддержала проект об ограничении доли иностранцев в видеосервисах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ассоциация "Интернет-видео" дала отрицательное заключение на законопроект депутата Антона Горелкина об ограничении иностранного капитала в видеосервисах до 20%. Об этом говорится в заключении Ассоциации. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторы заключения считают, что предложение по изменению законодательства основывается "на ложной предпосылке, что иностранные инвестиции в российские аудиовизуальные сервисы от финансовых инвесторов представляют угрозу для государственных или общественных интересов".

"Ни представители отрасли, ни независимая правовая экспертиза, проведенная в 2020 году, не подтверждают наличие проблем, которые автор законопроекта пытается решить своей инициативой", - сказано в документе.

В ассоциации, членами которой являются компании, управляющие видеосервисами - ivi, Okko, Megogo, Start, Amediateka и ViP Viasat Play - полагают, что законопроект безосновательно лишает российские аудиовизуальные сервисы преимущества, приравнивая их к иностранным, и ограничивает отечественные компании в возможности привлечения капитала на открытом рынке. Или же вынуждает их менять структуру собственности, если иностранные инвестиции в них были привлечены ранее.

"С учетом того, что конкуренцию развивающимся российским аудиовизуальным сервисам составляют мультинациональные корпорации с несопоставимо большими финансовыми ресурсами, это будет означать для отечественных компаний потерю доли рынка и перспектив развития", - сказано в заключении. По данным ассоциации, реализация предлагаемых законопроектом изменений повлечет прямой ущерб интересам России через уменьшение стоимости принадлежащих ей активов (в долях ПАО "Сбербанк", владеющего 100% аудиовизуального сервиса Оkko, в долях Суверенного инвестиционного фонда Российской Федерации, владеющего пакетом акций аудиовизуального сервиса ivi).

Позиция ivi

Генеральный директор и основатель онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов ранее заявил Forbes, что законопроект депутата Горелкина направлен против отечественного рынка онлайн-видеосервисов. По его словам, иностранные инвесторы получают сигнал, что сделанные ими инвестиции могут обесцениться в любой момент.

По мнению гендиректора ivi, данный законопроект нанесет ущерб в первую очередь российским компаниям, а не иностранным. Туманов также подчеркнул, что сужение возможностей привлекать капитал, в то числе иностранный, может повлечь за собой ослабление местных участников рынка и спровоцирует активность пиратского рынка.

Ранее Forbes сообщал о переносе IPO онлайн-кинотеатра ivi на неопределенный срок. По данным издания, причиной такого решения стал данный законопроект.

Конкуренции с Netflix не будет

Представитель видеосервиса Start сказал ТАСС, что привлечение международных инвесторов открывает игрокам доступ к существенным потокам финансирования, что просто необходимо в условиях жесточайшей конкуренции с мировыми гигантами. "Финансовые ресурсы, которые можно приобрести на бирже, сейчас необходимы в первую очередь для инвестиций в локальный контент. Ближайшие 5 лет - период роста, это время инвестиции в отрасль, а не поиска прибыли, - сказал собеседник агентства. - Совершенно невозможно конкурировать с глобальными лидерами вроде Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO MAX, Apple TV+ и др., когда они тратят на контент и развитие платформ, доступных в том числе в РФ, миллиарды долларов ежегодно". Например, Netflix в 2021 году потратит на оригинальный контент 19 млрд долл, в то время как весь совокупный годовой оборот онлайн-кинотеатров в России не доходит до 0,5 млрд долл, напомнил представитель сервиса.

В Медиакоммуникационном союзе, представляющем интересы вещателей и операторов, инициативу Горелкина также не поддержали. "Мы не поддерживаем данный законопроект и считаем, что он будет препятствовать развитию отрасли", - сказал агентству представитель союза.

ТАСС запросил комментарии депутата Антона Горелкина.

О законопроекте

18 декабря 2020 года депутат Госдумы Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей в размере более 20% в аудиовизуальных сервисах, преимущественно направленных на российскую аудиторию.

Действующее законодательство ограничивает 20% долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах по аналогии со СМИ. Однако для локальных сервисов с российской аудиторией более 50% от общей сделано исключение - доля иностранного владения в них может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный законопроект это исключение убирает.